Владивосток, , 05:22 — REGNUM В больницы Приморья 3 сентября, когда бушевал ураганный тайфун «Майсак», обратились 55 человек с различными травмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Ливневые дожди и сильный ветер порывами до 43 метров в секунду нанесли масштабный ущерб.

Менее чем за сутки в медучреждения обратились 55 человек. Медики у пострадавших зафиксировали ушибы конечностей, инородные тела в глазах.

«Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь — из 11 человек, обратившихся в «тысячекоечную» больницу — семерых оперативно прооперированы», — сказали в минздраве.

На семи медучреждениях упавшие деревья повредили кровли.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в Шкотовском районе во время разгула стихии в Приморье.

Около 150 тысяч человек остались без света, также было нарушено водоснабжение.