Владивосток, , 04:02 — REGNUM В Приморье более 350 аварийных бригад энергетиков устраняют разрушения после тайфуна «Майсак». Основные аварии специалисты намерены устранить до конца пятницы, 4 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

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Более 70 населённых пунктов Приморья с численностью около 150 тысяч человек остались без света из-за обрывов линий электропередач, перехлёстов проводов. 1200 подстанций и более 70 линий электропередач было отключено. Значительную часть уже подключили к электроснабжению. На полное устранение аварий может уйти несколько дней.

«Наиболее сложная ситуация остаётся в Хасанском, Шкотовском районах, Фокино. Сложности в устранении аварий создают отсутствие проезда ко многим местам аварий, протяженность электролиний», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, супертайфун «Майсак» бушевал в Приморье 3 сентября. Пока известно об одной человеческой жертве — погиб мужчина в Шкотовском районе. На него упало дерево. Ураганный ветер сносил кровли, вырывал с корнями деревья. Зафиксировано множество повреждений. Ущерб от стихии — миллионы рублей.