Токио, 3 сентября 2020, 18:27 — REGNUM Грузовое судно, на борту которого было 42 моряка, затонуло во время шторма возле побережья Японии, сообщает 3 сентября Associated Press.
На данный момент известно, что из всего экипажа удалось спастись одному человеку, который сообщил, что двигатель судна заглох, а потом мощная волна его перевернула.
Японские спасатели начали поисково-спасательную операцию.
Уточняется, что, на борту корабля остались 38 граждан Филиппин, два австралийца и два новозеландца.
Поиски продолжаются, судьба судна и пропавших людей пока не выяснены.
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