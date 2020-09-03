Токио, , 18:27 — REGNUM Грузовое судно, на борту которого было 42 моряка, затонуло во время шторма возле побережья Японии, сообщает 3 сентября Associated Press.

На данный момент известно, что из всего экипажа удалось спастись одному человеку, который сообщил, что двигатель судна заглох, а потом мощная волна его перевернула.

Японские спасатели начали поисково-спасательную операцию.

Уточняется, что, на борту корабля остались 38 граждан Филиппин, два австралийца и два новозеландца.

Поиски продолжаются, судьба судна и пропавших людей пока не выяснены.

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