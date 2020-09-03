Наманган, Узбекистан, , 14:46 — REGNUM Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения автомобиля BMW с бетонным ограждением в Наманганской области Узбекистана, сообщили 3 сентября в следственном департаменте МВД республики.

Авария произошла 3 сентября в 10:00 (8:00 мск) на автомобильной дороге Варзик — Коркургон в Чустском районе Наманганской области. В результате аварии погибли 33-летний пассажир и трехлетняя девочка. Водитель автомобиля и три пассажира доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Ташкенте 19-летний водитель автомобиля Lacetti сбил инспектора ДПС.

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