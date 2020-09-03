Москва, , 14:29 — REGNUM В офисе «Покровского рудника» в Москве временный директор британской компании Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков устроил погром. Как сообщает ИА «Амур.инфо», сотрудников выгоняли с рабочих мест, взламывали двери кабинетов, копировали информацию с компьютеров. Погром в офисе смогла остановить только полиция.

Сотрудники «Покровского рудника», вспоминая произошедшее, сравнивают погром в офисе с «лихими 90-ми». Мужчины спортивного телосложения запугивали персонал, другие — копировали корпоративную информацию и затем удаляли её с компьютеров. В результате была уничтожена база данных, юридическая и бухгалтерская информация предприятия.

Сообщается, что «налётчики» оставили случайно в офисе сумку с техникой и логотипом ярославской компании, которая специализируется в области IT-технологий. Владельцем этой фирмы является Иван Струков, который посещал предприятия «Петропавловска» в марте 2020 года с Константином Струковым, который возглавляет «Южуралзолото» и является миноритарным акционером «Петропавловска». Его обвиняют в сговоре с целью приобретения контроля над компанией. В оставленной после «налёта» сумке были также обнаружены документы, в которых упоминается ПАО «Коммунарский рудник», принадлежащий Константину Струкову и «Южуралзолоту». А техническим обслуживанием рудника занимается та самая ярославская компания.

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