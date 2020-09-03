Ростов-на-Дону, , 07:07 — REGNUM Площадь двух лесных пожаров, продолжающих бушевать в двух районах Ростовской области, превысила 520 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 сентября.

«На территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 га (по данным на 22:00 мск 2 сентября). Природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 га», — уточнили в ведомстве.

Угрозу распространения огня на населенные пункты удалось снять. Однако в превентивных целях развернуты пункты временного размещения.

В течение ночи борьбу с огнём наземная группировка. Всего к месту происшествия стянуто около 400 человек и 114 единиц техники.