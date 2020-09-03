Улан-Удэ, , 05:50 — REGNUM Жителей Бурятии вновь предупреждают о возможном задымлении территории республики от лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, в самом регионе очагов не обнаружено.

Задымление же связано с пожарами в Иркутской области и Красноярском крае, где ситуация складывается непросто.

«По данным ФБУ 'Авиалесоохрана', на 1 августа в Красноярском крае проводились работы по тушению 21 лесного пожара на общей площади 83, 5 тыс га. В Иркутской области — 6 пожаров на площади 11 тыс га», — отметили в агентстве.

На территории Бурятии с начала сезона зафиксировано более пятисот возгораний на общей площади почти 90 тыс. га. Это более чем вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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