Иркутск, , 07:35 — REGNUM Из-за ухудшения погоды жителей Иркутской области предупредили о высокой пожароопасности в лесах шести северных районов Приангарья. Как сообщает сайт регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на информацию Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября днём местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, грозы.

Пожары в Иркутской области ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Со 2 по 4 сентября местами в северных и центральных районах ожидается IV класса (высокая) и V класса (чрезвычайная) пожароопасность лесов в Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском, Нижнеилимском, Балаганском, Усть-Удинском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро, 1 сентября действующими в регионе оставались девять пожаров — все ранее зарегистрированы в Катангском районе. В отношении семи очагов принято решение о нецелесообразности их тушения. На территории Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского районов постановлением правительства Иркутской области особый противопожарный режим продлён до 14 сентября.

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