Порт-Морсби, , 04:30 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение располагался в 127 километрах к северо-западу от населенного пункта Киунга. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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