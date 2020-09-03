Дамаск, , 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.

Центр временного пребывания беженцев, возвращающихся в свои дома. Хомс, Сирия Минобороны России

По данным журналистов, ракеты были выпущены самолетами ВВС Израиля со стороны района, где располагается база войск США.

Несколько ракет долетели до целей. Пострадавших в ходе атаки нет. При обстреле был нанесен только материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа самолеты израильских ВВС нанесли серию ракетных ударов по пригороду сирийской столицы Дамаск.

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