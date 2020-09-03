Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
По данным журналистов, ракеты были выпущены самолетами ВВС Израиля со стороны района, где располагается база войск США.
Несколько ракет долетели до целей. Пострадавших в ходе атаки нет. При обстреле был нанесен только материальный ущерб.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа самолеты израильских ВВС нанесли серию ракетных ударов по пригороду сирийской столицы Дамаск.
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