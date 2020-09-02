Ростов-на-Дону, , 17:50 — REGNUM В Ростовской области продолжается борьба с четырьмя природными пожарами. Общая площадь двух лесных пожаров, полыхающих в Белокалитвинском и Тарасовском районах, в настоящее время достигла 32 га, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что в Белокалитвинском районе снята угроза населённому пункту. Пожарным расчётам удалось потушить 20 нежилых строений. Площадь лесного пожара здесь достигла 14,5 га.

Также известна площадь двух ландшафтных пожаров в Каменском и Красносулинском районах — 6 га.

«Проводится наращивание сил и средств. Дополнительно направлены аэромобильная группировка от ГУ МЧС России по Ростовской области в количестве 60 человек и 12 единиц техники и от Донского спасательного центра в количестве 50 человек и 12 единиц техники», — добавили в ведомстве.