Новосибирск, , 12:51 — REGNUM В Новосибирской области с начала 2020 года произошёл 231 пожар в автомобилях, из них за прошедшую неделю — девять. За восемь месяцев при возгорании транспортных средств зарегистрированы уже три случая гибели и пять случаев получения травм. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Все трагические пожары на транспортных средствах произошли в области: в селе Новотырышкино Колыванского района, в селе Усть-Ламенка Венгеровского района и в поселке Зимовье Черепановского района», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что основная причина «транспортных» пожаров — неисправность электрооборудования и топливной системы. На втором месте — возгорания из-за неосторожного обращения с огнём и источниками повышенной опасности, например курение. Замыкают тройку причин возгораний — умышленные поджоги.