Барнаул, , 08:09 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро, 2 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3346 пациентов, +40 за последние сутки) и ОРВИ (3583 пациента, +10 за последние сутки).

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Тяжелобольных 116 (+ 1 пациент за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 30 (минус 3 пациента за последние сутки). Не обошлось без новых летальных случаев. За последние сутки скончались пятеро пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 349 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 11 844 человека (+63 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 10 582 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае заметно упало, накануне их было сделано 2924 штук, а 30 августа — всего 900.

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