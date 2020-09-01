Ростов-на-Дону, , 22:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), фигурантом которого стал бывший руководитель центра тестирования «Вижн». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что обвиняемый в 2017 и 2018 годах выдал сертификаты о прохождении тестирования по русскому языку, которые входят в перечень необходимых документов для получения гражданства России, без проверки знаний.

Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.