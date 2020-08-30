Рим, , 04:48 — REGNUM Мигранты из Нигерии с положительным результатом теста на коронавирус напали на врачей при попытке сбежать из военного госпиталя в Риме. Об этом 29 августа сообщила газета Il Messaggero.

Граждане Нигерии, двое мужчин и женщина, находились в госпитале несколько дней в связи с выявленным у них заражением коронавирусной инфекцией. Они потребовали от врачей немедленной выписки из больницы, но получили отказ. После этого нигерийцы напали на сотрудников госпиталя, а также военных, оказавшихся на месте инцидента. В ход буйные пациенты пустили не только кулаки, но и зубы, используя в качестве щита 16-летнего пациента.

Для усмирения граждан Нигерии персоналу госпиталя пришлось вызвать карабинеров. На нарушителей порядка были составлены протоколы за нападение на госслужащих и причинённые им травмы. За мигрантами было установлено дополнительное наблюдение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении десяти медработников неизвестными на юго-западе Нигерии.

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