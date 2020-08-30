Хьюстон, США, , 01:58 — REGNUM Пострадавшие от воздействия урагана «Лаура» штаты Техас и Луизиана посетил 29 августа президент США Дональд Трамп. Трансляцию выступления американского лидера в Техасе вели новостные телеканалы страны.

Президент США отметил, что ураган очень быстро подошёл к побережью США. По словам Трампа, стихию рассматривали как шторм, но «шторм стал монстром». американский лидер одобрил введение режима ЧС в пострадавших штатах и распорядился о выделении дополнительной помощи данным регионам из федерального бюджета.

По данным агентства Bloomberg, ущерб, нанесённый ураганом «Лаура» может составить от $8 до $12 млрд. При этом отмечается, что от воздействия стихии пострадали в основном малонаселённые районы обеих штатов. В случае, если бы ураган задел более крупные города, ущерб мог бы быть гораздо более существенным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами урагана «Лаура» в США стали 16 человек. Кроме того, более полумиллиона потребителей остались без энергоснабжения. В настоящее время ураган ослаб до тропической депрессии.

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