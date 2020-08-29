Гавана, , 06:44 — REGNUM Не менее двух человек погибли в результате ДТП на Кубе, сообщает газета Juventrud Rebelde.

Сообщается, что инцидент произошел у города Мараньон в провинции Лас-Тунас. Грузовой автомобиль, перевозивший людей, перевернулся на дороге. В результате аварии погибли два человека, еще 17 получили различные травмы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Танзании. В результате аварии погибли пять человек.