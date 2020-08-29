Окленд, Новая Зеландия, , 04:02 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у побережья Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр сейсмособытия находился в 121 км от города Тауранга на Острове Северный. Оно ощущалось в Окленде, Короманделе, Вайкато и Бей-оф-Пленти. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали у берегов острова Пасхи.

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