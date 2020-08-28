Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Пожарные при тушении пожара в жилом доме в Тбилиси утром 28 августа спасли троих детей. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

По данным ведомства, пожар произошел в столичном районе Глдани. Загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. На место ЧП прибили 30 спасателей и врачи скорой помощи.

«Пожарные за несколько минут спасли из пожарной квартиры троих детей. Их осмотрели медики», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дети не пострадали. Пожарные возгорание ликвидировали. Причины пожара устанавливаются.