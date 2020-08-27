Краснодар, , 13:41 — REGNUM Основной причиной возникновения крупного лесного пожара в заповеднике Утриш в Анапе стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«В ближайшее время на территории заповедника начнут работать следователи, основная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, то есть опять человеческий фактор», — цитирует Еникеева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Утрише прошёл более 130 га, его тушили более двух суток. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявил, что пожар мог возникнуть из-за действий туристов.