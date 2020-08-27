Кушва, Свердловская область, , 09:07 — REGNUM В Свердловской области прокуратура начала проверку по факту задымления в шахте «Южная». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В частности, сотрудники структуры выясняют, как на предприятии соблюдались требования к охране труда. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, задымление возникло утром 27 августа. На поверхность эвакуировали 175 сотрудников.

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