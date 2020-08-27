Березань, , 08:28 — REGNUM В городе Березань Киевской области Украины автомобиль Chevrolet врезался в бетонный забор частного дома, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

В результате аварии, которая произошла накануне, 26 августа, погиб 20-летний водитель и 15-летняя девушка-пассажир. Трое пассажиров 17 и 19 лет получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в отбойник. Погиб шестилетний ребёнок.

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