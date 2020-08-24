Одесса, Украина, , 09:20 — REGNUM В Одесской области Украины легковой автомобиль врезался в отбойник, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

«43-летний житель Измаильского района вместе с семьёй на автомобиле Renault возвращался из областного центра. На 181 км автодороги Одесса — Рени водитель не справился с управлением и столкнулся с отбойником», — сказано в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии погиб шестилетний ребёнок. Жена водителя машины получила травмы головы и была госпитализирована. Мужчина и его 17-летняя дочь отделались незначительными повреждениями.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибла женщина, ещё два человека получили травмы.

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