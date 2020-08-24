Одесса, Украина, 24 августа 2020, 09:20 — REGNUM В Одесской области Украины легковой автомобиль врезался в отбойник, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
По данным полиции, в результате аварии погиб шестилетний ребёнок. Жена водителя машины получила травмы головы и была госпитализирована. Мужчина и его 17-летняя дочь отделались незначительными повреждениями.
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибла женщина, ещё два человека получили травмы.
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