Порт-Луи, , 06:57 — REGNUM Не менее 18 мертвых дельфинов были обнаружены у побережья Маврикия недалеко от места разлива нефти, передает телеканал NHK.

По предварительным данным министерства рыболовства Маврикия, связи с разливом нефтепродуктов и смертью дельфинов пока не выявлено. Уже проведено два вскрытия млекопитающих, однако информации о том, что смерть дельфинов связана с кораблекрушением пока нет.

В частности, во внутренностях млекопитающих не было обнаружено следов нефти. Эксперты утверждают, что на погибших дельфинах были обнаружены следы акульих укусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля танкер сел на мель у берегов Маврикия. Из-за происшествия 6 августа с судна произошла утечка нефти. Позднее, 19 августа был арестован капитан судна, а также один из членов экипажа, которых подозревают в халатности при эксплуатации танкера.

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