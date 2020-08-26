Сочи, Краснодарский край, , 16:00 — REGNUM Два человека пострадали при аварийной посадке вертолёта в Сочи. Инцидент произошёл днём 26 августа.

По уточненным данным, частный вертолёт Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту аварийно сел в районе хребта Аибга. Два человека пострадали, сообщили в МЧС России.

На место ЧП вылетел вертолет Южного АСЦ МЧС России для эвакуации пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.

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