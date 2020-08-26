Харьков, Украина, , 14:43 — REGNUM В ночь на 26 августа боевики неонацистской организации Centuria (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на общественную приёмную партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), написал руководитель местной организации ОПЗЖ Андрей Лесик 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершено нападение на общественную приёмную городской организации «Оппозиционной платформы — За жизнь», — сказано в сообщении.

На опубликованных фотографиях виден повреждённый партийный баннер, а также разрисованные таблички офиса ОПЗЖ, обклеенные символикой новой украинской радикальной организации.

Напомним, ранее члены Centuria (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центре Киева провели «флешмоб», устроив символическую виселицу для инакомыслящих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве радикалы попытались похитить руководителя организации «Патриоты — за жизнь» Олега Ширяева.

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