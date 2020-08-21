Киев, , 15:33 — REGNUM В центре Киева на пешеходном мосту в начале улицы Институтской представители экстремистской организации Centuria (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывесили петли для инакомыслящих. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале радикалов.

На видеозаписи группа людей в чёрной одежде и с масками на лицах выносит на мост плакат с надписью «место для ваты». Далее камера показывает верёвочные петли, свисающие с моста.

«Они — предатели и пособники оккупантов, они коллаборационисты и советские приспособленцы», — сказано в аннотации к ролику.

Позже в организации объяснили, что таким образом они начали акцию, участникам которой следует сфотографировать в самых неожиданных местах изображения неугодных политиков с петлями на шее. Авторам самых «оригинальных» снимков обещаны призы.

Напомним, на Украине экстремисты называют «ватой» людей, имеющих просоветские и пророссийские убеждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Киевом было создано формирование Centuria (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задачей которого является подготовка украинской армии к «освободительной войне».

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