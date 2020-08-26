Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM Жителям Октябрьского района Ростова-на-Дону, где произошла крупная коммунальная авария, организовали подвоз воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Работы по ликвидации порыва на водоводе продлены в связи с необходимостью замены участка трубы протяжённостью 30 метров. К месту происшествия прибыли две аварийные бригады АО «Ростовводоканал». Холодное водоснабжение на время проведения работ ограничено в садоводческом товариществе «Донподход». Жителям многоквартирных домов на улице Донподход организован подвоз воды.

ИА REGNUM напоминает, что порыв водопроводной сети произошёл на улице Зоологической вечером 24 августа. Над устранением течи работают восемь человек и шесть единиц техники.

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