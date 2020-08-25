Дамаск, , 11:40 — REGNUM В Сирии совершено нападение на российско-турецкий патруль. На трассе М-4 в районе населенного пункта Урум-эль-Джаузы военных атаковала группа боевиков. Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщает о том, что нападавшие — представители группировки «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является структурным подразделением террористической организации «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Они подорвали фугас, в результате чего получил повреждения российский бронетранспортер. Его эвакуировали с помощью турецкого тягача. Информации о наличии пострадавших пока нет.

Известно, что группировка «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) названа в честь террориста из Саудовской Аравии Эмира Хаттаба, который был одним из одиозных главарей бандформирований, воюющих на территории Чечни. Он был ликвидирован в ходе спецоперации в 2002 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Сирии погиб был убит генерал-майор Минобороны РФ Вячеслав Гладких. На пути следования российской гуманитарной автоколонны была установлена бомба. В результате погиб старший военный советник, еще трое российских военнослужащих были ранены. Помимо них, был убит командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо подчиненных ему ополченцев.

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