Горно-Алтайск, , 11:02 — REGNUM Синоптики прогнозируют в ближайшие дни местами по Республике Алтай сильные и очень сильные дожди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возможно формирование дождевого паводка с подтоплением приусадебных участков и автодорог.

Таким образом, могут возникнуть ограничения на дорогах и перевалах, нарушения в работе систем энергоснабжения жителей и предприятий. Также не исключают сели и камнепады.

«Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, объектов жизнеобеспечения, а также туристических баз и агентств проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры», — отметили в ведомстве.

Спасатели также призвали жителей соблюдать в связи с ухудшением погоды меры безопасности, а также быть готовыми к паводку.