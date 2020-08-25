Душанбе, , 11:00 — REGNUM Двое граждан Таджикистана погибли при крушении самолета Ан-26 в Южном Судане, сообщили в пресс-службе МИД республики.

«При крушении самолета погибли два таджикских летчика — Парвиз Кадыров и Мирсултон Мирахмедов», — говорится в сообщении. Грузовой самолет авиакомпании South West Aviation потерпел крушение 22 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ан-26 рухнул недалеко от аэропорта Джубы. В результате падения погибли 17 человек, один человек остался жив. Самолет направлялся из Джубы в Авейль и Вау.

Читайте ранее в этом сюжете: При крушении грузового самолета в Южном Судане погибли 17 человек