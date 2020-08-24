Тихвин, Ленинградская область, , 17:30 — REGNUM В Ленинградской области молодой мужчина погиб во время тушения лесного пожара, его ударило током. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

Борьба с лесным пожаром Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Несчастный случай произошел 24 августа на территории Тихвинского лесничества. Вблизи линии электропередач возник лесной пожар площадью 0,1 га. Во время тушения огня погиб рабочий лесопожарной бригады пожарных химической станции Тихвинского лесничества 2001 года рождения.

«По факту гибели человека организована комплексная проверка. По предварительной информации несчастный случай произошел из-за поражения электрическим током во время тушения лесного пожара», — уточнили в пресс-службе.

Семье погибшего будет оказана материальная помощь.