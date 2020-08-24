Пенза, , 10:20 — REGNUM Доследственная проверка организована СКР по Пензенской области после гибели мужчины при пожаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание в многоквартирном жилом доме произошло утром 23 августа на пятом этаже в Пензе по улице Антонова. После тушения открытого пламени спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины. На теле погибшего кроме следов термического воздействия каких-либо повреждений не обнаружено. Причину смерти установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Также во время пожара пострадали еще двое — 54-летний и 23-летний мужчины. Доследственная проверка выяснит причины пожара, по результатам которой примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе 9 июля 2020 года во время пожара в жилом многоквартирном доме по улице Попова погибли три человека. Возгорание произошло в одной из квартир в начале 3-го часа утра. Во время пожара в квартире находились пять человек.

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