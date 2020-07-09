Пенза, , 10:41 — REGNUM В Пензе 9 июля 2020 года во время пожара в жилом многоквартирном доме по улице Попова погибли три человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом информирует пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

Установлено, что возгорание произошло в одной из квартир в начале 3-го часа утра. Во время пожара в квартире находились пять человек. Двоим мужчинам удалось спастись. После локализации огня пожарные обнаружили тела двух мужчин 56-ти лет и 34-х лет, а также 32-летней женщины. Следователи, кроме следов термического воздействия, на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружили. Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.

Очаг возгорания располагался в жилой комнате на диване. Предварительно, неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной трагедии. Расследование продолжается, устанавливаются причины, способствовавшие происшествию.

ИА REGNUM ранее сообщало, в селе Кургановка Каменского района Пензенской области в ночь с 3 на 4 мая произошел пожар, унесший жизни двух человек.

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