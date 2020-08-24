Благовещенск, , 06:01 — REGNUM Утро понедельника 24 августа началось в столице Амурской области с эвакуации персонала и посетителей крупных торговых центров из-за угрозы взрыва.

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Новая волна «минирований» прокатилась по крупнейшим торговым центрам Благовещенска. Очевидцы сообщили об эвакуации из зданий ТУ «Флагман», XL, «От и До» и «Перекресток», пишет ИА «АСН24».

Сообщается, что в зданиях, где возникла угроза взрыва работают спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, новое электронное сообщение с угрозой взрыва получили в судебной системе Петербурга днём 21 августа. Одновременно неизвестные злоумышленники сообщают о «заминировании» магазинов наиболее крупных торговых сетей.