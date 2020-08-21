Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Новое электронное сообщение с угрозой взрыва получили в судебной системе Петербурга днем 21 августа. Одновременно неизвестные злоумышленники сообщают о «заминировании» магазинов наиболее крупных торговых сетей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Электронное письмо с угрозой пришло на ящик Смольнинского районного суда. В настоящий момент суд эвакуируется, его здание проверят сотрудники оперативных служб.

В письме также значатся магазины «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «Перекрёсток».

По данным агентства «Оперативное прикрытие» 20 августа после получения анонимных угроз были проверены аэропорт «Пулоково», семь вокзалов, 292 офиса Сбербанка, 37 больниц и роддомов, 51 торговый центр, 122 аптеки, в общей сложности 510 объектов. Было эвакуировано 212 человек.

После получения еще нескольких сообщений с угрозами в тот же день были осмотрены четыре здания судов, 42 отделения почты, пять торговых центров, 55 детских садов, 45 отелей, три роддома, четыре больниц и ЛАЭС. Всего — 451 объект.