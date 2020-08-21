Тоджинский район, Тува, 21 августа 2020, 11:36 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы спасатели эвакуировали из тайги терпящих бедствие туристов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, на реке Серлиг-Хем у группы сломалась аэролодка.
Оставив на месте одного взрослого с ребёнком и с минимальным запасом продуктов, двое направились за помощью. Им пришлось пройти пешком трое суток по тайге до ближайшей горно-обогатительной организации.
«20 августа на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и заявителями на борту. Место поломки находилось в труднодоступной таёжной местности, с отсутствующим дорожным сообщением. Пилотам чрезвычайного ведомства не составило труда найти указанное место», — отметили в ведомстве.
Туристы были доставлены в столицу республики и переданы врачам.
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