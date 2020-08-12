Кызыл, , 06:27 — REGNUM Спасатели в Туве ведут поиски женщины, потерявшейся при сборе грибов на станции «Тайга» в воскресенье, 9 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Как отмечается, с наступлением сезона сбора ягод и грибов сотни местных жителей устремляются в леса. Но многие из них не обладают достаточными навыками, в результате чего теряются.

«За один день, в воскресенье, на станции «Тайга» потерялись две женщины, одну из них нашли в этот же день, поиски второй женщины продолжаются. На поисковых работах задействованы 21 человек и 7 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в местности «Тёщин язык» на территории Природного парка «Тыва» заблудилась женщина, находящаяся на пятом месяце беременности.

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