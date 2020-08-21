Пхеньян, , 09:59 — REGNUM 21 августа в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,5 балла произошло в 3:52:51 по местному времени в 24 км к юго-востоку от города Хэджу провинции Хванхэ-Ннамдо. Очаг залегал на глубине 14 км.

Отмечается, что в южнокорейском Инчхоне также ощутили подземные. Толчки магнитудой два.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Известно, что предыдущее землетрясение на территории Северной Кореи произошло 7 августа в 43 км к северо-северо-западу от города Кильджу.