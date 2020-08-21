Санкт-Петербург, , 07:15 — REGNUM Ранг пожара в ресторане «Парус» в Санкт-Петербурге, загоревшемся в ночь на 21 августа, был понижен до №1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Пожар вспыхнул в ресторане, расположенном по адресу: Петроградский район, ул. Петровская коса, 9, в 02:52 и вскоре его площадь достигла 700 кв. метров, а ранг был повышен до №1-бис, а ещё через полчаса — до №2.

В настоящее время в тушении пожара участвуют 76 человек и 21 единица спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в 04:11 пожар в ресторане «Парус» был локализован, его ранг понижен до №1-бис.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге загорелся ресторан «Парус»