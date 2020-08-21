Якутск, , 05:26 — REGNUM В Якутии 21 августа тушат 15 лесных пожаров, шесть из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 186,2 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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За прошедшие сутки потушено пять пожаров в Якутске и пригороде, в Мегино-Кангаласском, Таттинском районах.

В зоне контроля ликвидировано три возгорания. В тушении огня задействовали 314 человек, 46 единиц техники.

В зоне контроля действует 21 термоточка на общей площади 91 544 га. Угрозы населению и объектам экономики нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа в Якутии снят режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.