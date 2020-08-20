Якутск, , 04:04 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев своим указом отменил режим чрезвычайной ситуации в лесах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Читайте также: В Красноярском крае введён режим ЧС в лесах

В связи с локализацией лесных пожаров и отсутствием действующих крупных возгораний в охраняемой зоне, с 20 августа в республике снят режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 19 августа в Красноярском крае действует 75 лесных пожаров на общей площади 37,7 тыс. га — в Богучанском, Канском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Туруханском и Эвенкийском районах. В регионе введён режим ЧС в лесах.