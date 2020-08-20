Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 14:58 — REGNUM Полиция Кот-д'Ивуара арестовала мужчину, подозреваемого в поджогах автобусов на прошлой неделе во время массовых протестов в деловой столице страны, Абиджане. Об этом Управление полиции Кот-д'Ивуара сообщило на своей официальной странице в соцсети Facebook.

В соответствии с заявлением, подозреваемый был арестован после сообщений представителей общественности. При задержании у него была обнаружена канистра дизельного топлива, и он признался, что поджег несколько автобусов со своими четырьмя друзьями.

Бурные протесты продолжаются в стране уже несколько недель с тех пор, как правящая партия выдвинула кандидатуру действующего президента Алассана Уаттары для переизбрания на третий срок.

Напомним, что ранее президент Уаттара исключал возможность переизбрания. Однако он принял другое решение после того, как его возможный преемник премьер-министр Амаду Гон Кулибали, выдвинутый правящей партией, неожиданно скончался от сердечного приступа в прошлом месяце.