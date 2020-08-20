Энгельсский район, Саратовская область, , 13:58 — REGNUM В селе Узморье Энгельсского района Саратовской области произошло нападение на фельдшера скорой медицинской помощи. Пациент разбил медработнику голову и сломал нос. Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Происшествие случилось 18 августа. На вызов к 47-летнему мужчине выехала бригада скорой помощи. Пациент оказался пьян, несмотря на это, медики решили оказать ему помощь. Во время осмотра мужчина ударил девушку-фельдшера в лицо. Дебошира задержали. У пострадавшей диагностировано сотрясение мозга и перелом носа, она госпитализирована в стационар.

ИА REGNUM ранее сообщало, уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача бригады скорой помощи, приехавшем для оказания помощи психически нездоровому мужчине, возбудило Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

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