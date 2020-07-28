Симферополь, , 10:16 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения пациента с ножом на врача бригады скорой помощи, приехавшем для оказания помощи психически нездоровому мужчине, возбудило Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нападения на врачей скорой помощи (по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следствия, днем 26 июля жительница Симферополя вызвала скорую помощь для оказания медиками психиатрической медицинской помощи ее 32-летнему сыну, бегавшему по квартире с кухонным ножом в руке и находившемуся в состоянии психического расстройства.

«Во время проведения мер по госпитализации мужчина нанес ножевое ранение врачу-психиатру в область шеи», — уточняется в сообщении.

Кроме этого, добавляется, что очевидцы произошедшего пресекли действия напавшего, оказав своевременную медпомощь врачу скорой помощи.

«В рамках расследования уголовного дела следователи установят все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также дадут соответствующую правовую оценку всем обстоятельствам происшествия», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что следственные органы Татарии завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои») на 54-летнего жителя Набережных Челнов, напавшего на фельдшера скорой помощи.