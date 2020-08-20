Иерусалим, , 02:17 — REGNUM Армия обороны Израиля атаковала военные посты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой. Об этом пресс-служба оборонного ведомства страны 20 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Террористы запускали воздушные шары из Газы в Израиль в течение дня, вызывая пожары на юге Израиля. В ответ наши танки атаковали военные посты ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа израильские ВВС атаковали военные объекты группировки ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на пуск ракеты по территории Израиля.

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