Красноярск, , 15:17 — REGNUM В Ермаковском, Минусинском и Шушенском районах Красноярского края прошли рейды по выявлению незаконных карьеров по добыче общераспространённых полезных ископаемых. Как сообщили ИА REGNUM 19 августа в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, их провели инспекторы минэкологии и сотрудники правоохранительных органов.

Проверки на юге края выявили четыре незаконных карьера, в которых добывали строительный камень и песчанно-гравийную смесь. Лицензии на разработку месторождений не выдавались. Нарушителей во время осмотра территории не оказалось на месте. Их разыскивают сотрудники полиции.

Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области между Советским районом Новосибирска и селом Верх-Тула в 2018 году обнаружили котлован, где незаконно добывают полезные ископаемые.

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