Одесса, Украина, , 14:48 — REGNUM В Одессе у посетителя суда был найден муляж гранаты. Об этом сообщили 19 августа в Службе судебной охраны.

В пресс-службе рассказали, что охранники во время поверхностной проверки мужчины обнаружили у него предмет, похожий на ручную гранату Ф-1.

Мужчину задержали, охранники вызвали полицию и экстренные службы, а также эвакуировали работников и посетителей суда.

«Исследовав находку, специалисты-взрывотехники выяснили, что это муляж гранаты Ф-1 без боевого снаряжения», — сказано в сообщении.

Правоохранители выясняют, зачем мужчина принёс с собой муляж гранаты в суд, нарушив тем самым режим работы учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области местный судья чудом избежал гибели. Он обнаружил не сработавшее взрывное устройство на основе гранаты в своём гараже.

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