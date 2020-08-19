Одесса, Украина, 19 августа 2020, 14:48 — REGNUM В Одессе у посетителя суда был найден муляж гранаты. Об этом сообщили 19 августа в Службе судебной охраны.
В пресс-службе рассказали, что охранники во время поверхностной проверки мужчины обнаружили у него предмет, похожий на ручную гранату Ф-1.
Мужчину задержали, охранники вызвали полицию и экстренные службы, а также эвакуировали работников и посетителей суда.
Правоохранители выясняют, зачем мужчина принёс с собой муляж гранаты в суд, нарушив тем самым режим работы учреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области местный судья чудом избежал гибели. Он обнаружил не сработавшее взрывное устройство на основе гранаты в своём гараже.
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