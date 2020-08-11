Ивано-Франковск, Украина, , 14:44 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины местный судья обнаружил взрывное устройство у себя в гараже. Об этом сообщили 11 августа в пресс-службе Национальной полиции области.

«Поступило сообщение от жителя села Подпечеры, который, при открытии гаражных роллетов, обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа», — сказано в сообщении.

Полицейские установили, что в ночь с 9 на 10 августа возле гаража находился неизвестный. Он установил так называемую «растяжку» на основе гранаты Ф-1, которая должна была взорваться при открытии роллетов гаража, и не сработала по счастливой случайности.

Возбуждено уголовное дело, проводится ряд экспертиз, отметили в пресс-службе полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева возле одного из офисных зданий полицейские обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

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