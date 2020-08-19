Манила, , 12:55 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате сильного землетрясения, потрясшего провинцию Масбате на Филиппинах, еще 170 человек получили ранения, сообщает Sindonews.

Известно, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло недалеко от города Сан-Педро. Город Катайнган в провинции больше всего пострадал от землетрясения.

В результате землетрясения пострадали 170 человек, в том числе 67 человек в Катайнгане, более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Филиппинах произошло землетрясение, в результате которого погиб один человек.

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